Una precedenza mancata, qualche insulto e una discussione che sembrava destinata a finire lì. Invece, poche ore dopo, quella che era nata come una banale lite tra automobilisti si è trasformata in una rissa che ha coinvolto anche le rispettive famiglie, culminata con una coltellata alla gamba di uno dei contendenti.

È accaduto a Cattolica (Rimini), sull'episodio sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri. La notizia è riportata dal Corriere di Romagna. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17.30. Due automobilisti si sono trovati a discutere per una questione di precedenza lungo una delle strade cittadine. Sono volati insulti, ma dopo pochi minuti i due si sono allontanati. A distanza di circa due ore, intorno alle 20, la situazione però è degenerata, coinvolgendo anche i familiari dei due automobilisti.

Così tra urla e spintoni, è comparso anche un coltello. Uno dei contendenti è stato colpito a una gamba, riportando una ferita che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto. Insieme ai militari è arrivato anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. L'uomo è stato quindi accompagnato in ospedale, dove la ferita alla gamba è stata medicata e suturata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, le persone coinvolte sarebbero appartenenti a famiglie del posto e tra i due nuclei ci sarebbero vecchi dissidi. Ora toccherà ai carabinieri fare chiarezza sulla dinamica e soprattutto sui ruoli ricoperti dai partecipanti alla rissa. Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze delle persone presenti, le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e la ricostruzione dei momenti che hanno preceduto l'aggressione.

(Unioneonline)

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