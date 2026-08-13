Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto. Esultano i contradaioli della Lupa a cui è andato in sorte Diodoro, esemplare che ha vinto due palii su tre corsi tra cui l'ultimo nella carriera di luglio, con Tittia Atzeni in sella. A saltare di gioia anche i contradaioli di Aquila e Nicchio a cui sono stati assegnati, rispettivamente, Benitos e Anda e Bola, già vincenti in piazza del Campo.

Cinque i cavalli con almeno una carriera alle spalle, Ares Elce, Donrodrigo, Arestetulesu, Viso d'Angelo e Canarinu andati in sorte, rispettivamente, a Istrice, Torre, Chiocciola, Onda e Selva. Due i cavalli esordienti, Euskaldi alla Giraffa e Diamante Sauro all'Oca.

I primi accoppiamenti cavalli-fantini saranno ufficiali questa sera quando è in programma la prima prova alle 19,15.

(Unioneonline)

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