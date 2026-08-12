«Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza».

Lo scrive Sigfrido Ranucci su Facebook in un post dal titolo "La voce che spaventa". «Muoiono tutti nello stesso modo - prosegue il giornalista -, non tanto per la pallottola o per il tritolo, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno di cui erano parte, e per aver tentato, con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta».

Sigfrido Ranucci è tornato al centro del dibattito politico nelle ultime settimane, dopo la svolta inattesa nell'inchiesta sull'attentato di cui era stato vittima il 16 ottobre 2025. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati — e fatto arrestare lunedì scorso — Valter Lavitola, già condannato in passato per estorsione e per altri reati, diventato nel tempo prima fonte e poi amico del giornalista.

Secondo l'ipotesi degli inquirenti sarebbe stato proprio Lavitola a pianificare l'attentato a Ranucci, con l'unico obiettivo di accrescere la notorietà del giornalista in vista di un suo eventuale ingresso in politica.

Dalle 12, intanto, nel carcere di Rebibbia è in corso l'interrogatorio di garanzia di Lavitola. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al gip o farà dichiarazione spontanee. In merito all’ordinanza cautelare Cola ha aggiunto: «Le valutazioni me le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state e quale è stata poi la scelta del mio assistito».

(Unioneonline)

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