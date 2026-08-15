Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, con un'arma da taglio tentando poi di togliersi la vita. È quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una discussione avrebbe accoltellato la donna. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Benevento.

Secondo le prime testimonianze raccolte l'uomo già da qualche giorno manifestava uno stato di malessere tanto che avrebbe fatto ricorso a una visita specialistica. Oggi l'anziano, approfittando del fatto che in casa non ci fossero altri familiari, avrebbe aggredito la moglie con un coltello, colpendola mortalmente. La donna è stata trovata senza vita sul divano dell'abitazione. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita con la stessa arma bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La notizia si è diffusa rapidamente in paese destando stupore e incredulità.

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