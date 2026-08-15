Tragedia a Benevento, anziano uccide la moglie dopo una liteIl 75enne ha colpito la donna, sua coetanea, con un’arma da taglio. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, con un'arma da taglio tentando poi di togliersi la vita. È quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una discussione avrebbe accoltellato la donna. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Benevento.
Secondo le prime testimonianze raccolte l'uomo già da qualche giorno manifestava uno stato di malessere tanto che avrebbe fatto ricorso a una visita specialistica. Oggi l'anziano, approfittando del fatto che in casa non ci fossero altri familiari, avrebbe aggredito la moglie con un coltello, colpendola mortalmente. La donna è stata trovata senza vita sul divano dell'abitazione. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita con la stessa arma bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La notizia si è diffusa rapidamente in paese destando stupore e incredulità.