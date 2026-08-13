È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del Comitato Etico sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di Report. Ora Rossi si prenderà qualche giorno per leggere il contenuto, che è stato secretato, come da prassi per questo tipo di documentazione, e farà le sue valutazioni - come spiegano fonti aziendali - in piena autonomia, perché si tratta di un parere meramente consultivo e non vincolante, che non determina, dunque, automatismi sulla scelta editoriale relativa a una eventuale sostituzione del conduttore. Fatto sta che il malcontento è forte ai piani alti della tv pubblica per il danno reputazionale che la vicenda sta causando all'azienda.

Tanto che i vertici non nascondono insofferenza e preoccupazione per possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. Gli occhi sono puntati sul prosieguo dell'inchiesta, perché i contorni dell'azione messa in atto da Valter Lavitola restano ancora poco chiari, al punto che lo stesso Gip di Roma, nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per l'imprenditore, ha parlato di «dichiarazioni fumose e assolutamente generiche», oltre che di movente «inverosimile» in relazione al suo interrogatorio. Su questa scia dalla maggioranza si sollevano voci sempre più critiche nei confronti del conduttore, accusato da più esponenti di Fratelli d'Italia di opacità, perché non fa chiarezza, ad esempio sul perché «il giorno della perquisizione a Lavitola è stato due ore al telefono con il presunto mandante dell'attentato per tentare di concordare un alibi per lo stesso Lavitola».

Ranucci, che potrebbe essere ascoltato dai magistrati, forse a settembre, comunica pubblicamente solo attraverso i social da alcuni giorni e non rilascia dichiarazioni, mentre il suo legale lo descrive incredulo, perché «mai avrebbe potuto immaginare, e penso nessuno, che un amico potesse arrivare a tanto» e «allo sgomento si aggiungono i dubbi su quale possa essere il disegno reale di una tale azione criminale e pericolosa». Gli elementi emersi dall'indagine sono stati esaminati anche dal Comitato Etico della Rai, che valutato i comportamenti in eventuale contrasto con i principi deontologici. Dalla diffusione di mail riservate dalla posta aziendale, come quella inviatagli dal direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini, nella quale si chiedeva un riequilibrio delle inchieste di Report, girata a Lavitola dal conduttore ai giudizi espressi via whatsapp da quest'ultimo nei confronti di Rossi e della Rai per la circolare che toglieva ai conduttori la gestione editoriale dei programmi, al messaggio vocale in cui Ranucci parla della presenza di mafia e massoneria in azienda o accessi non autorizzati in azienda.

Il malcontento ai vertici lascia, comunque, presagire che si vada verso uno stop cautelativo per Ranucci, in attesa che vadano avanti le verifiche con l'apertura di un audit formale dopo la pausa estiva, per passare al vaglio il lavoro della redazione nel complesso e irrogare eventuali sanzioni. Il totonomi per la successione è partito da tempo, ma si tratta di un scelta complessa, non imminente, per le possibili ricadute sul fronte politico e per la necessità di preservare un brand come Report con un nome autorevole. L'ipotesi di una scelta all'interno della redazione rimane meno probabile rispetto a quella di un esterno. Sarebbe stata consultata la storica conduttrice del programma Milena Gabanelli, per un consiglio sulla situazione, mentre i rumors danno in pole position il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, che però non sarebbe stato contattato e starebbe leggendo dalle vacanze le ricostruzioni relative ad un suo approdo. Il giornalista d'altronde condurrà in access prime time su Rai3 La Confessione, così come è improbabile l'arrivo di Massimo Giletti che sarà al timone de Lo Stato delle Cose.

(Unioneonline)

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