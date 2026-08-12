Lavitola al Gip: «Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci»Interrogatorio di cinque ore per il faccendiere: «Progettato per tutelare l’incolumità del giornalista facendogli innalzare la scorta»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, Valter Lavitola ha ammesso «di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci» così come ipotizzato dalla procura di Roma.
«Ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta»: così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Valter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
Nessun commento, dal difensore di Lavitola, sull’eventuale consapevolezza del conduttore circa l’accaduto.
(Unioneonline)