È stata la contrada dell'Onda a vincere la prima prova in vista del Palio di Siena del 16 agosto. Buona la partenza della Selva che ha tenuto la testa della corsa fino alla seconda curva del Casato per poi cederla all'Onda che è giunta in prima posizione al termine del terzo giro. Nella seconda prova è stata la contrada della Giraffa con Elias Mannucci detto Turbine su Euskaldi a vincere dopo una buona partenza di Aquila e Torre che ha mantenuto la testa della corsa fino all'ultima curva del Casato.

Ufficializzate le accoppiate cavallo-fantino decise ieri pomeriggio dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Sebastiano Murtas detto Grandine su Canarinu nella Selva, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Donrodrigo nella Torre, Andrea Sanna detto Virgola su Viso d'Angelo nell'Onda, Elias Mannucci detto Turbine su Euskaldi nella Giraffa, Giovanni Atzeni detto Tittia su Anda e Bola nel Nicchio, Carlo Sanna detto Brigante su Benitos nell'Aquila, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Arestetulesu nella Chiocciola, Dino Pes detto Velluto su Diodoro nella Lupa, Michel Putzu detto Spago su Diamante Sauro nell'Oca e Federico Guglielmi detto Tamurè su Ares Elce nell'Istrice.

Questa sera alle 19:15 è in programma la terza prova.

(Unioneonline)

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