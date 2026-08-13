Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato nel pomeriggio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della 'Knds Ammo Italy', a Colleferro, vicino a Roma.

L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale nonché combustibilii solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto 'pressatura polveri', e non ci sarebbero feriti fra i dipendenti: oggi in pochi erano al lavoro per via della pausa estiva.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza l’area, presenti anche i carabinieri di Colleferro e del Nucleo investigativo di Frascati per le indagini.

La Procura di Velletri procede per il reato di incendio, il pm di turno provvederà a breve ad un sopralluogo.

Nell'ottobre del 2007 nello stabilimento, allora Simmel Difesa, si era già verificata una forte esplosione che all'epoca provocò un morto e 13 operai feriti.

(Unioneonline)

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