Malore per Fedez durante un volo privato dalla Sardegna verso la Puglia.

Da quanto si apprende il rapper, dopo qualche giorno di vacanza nell’Isola, è decollato alla volta di Gallipoli, dove era atteso per una serata in discoteca.

Ma durante il tragitto si è sentito male.

«Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente», ha spiegato lo staff del cantante su Instagram. Apprensione tra i fan. Nei giorni scorsi l’artista era stato ricoverato d’urgenza al Policlinico di Milano per una emorragia interna.

(Unioneonline)

