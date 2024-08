Il malore accusato da Fedez su un volo privato decollato dalla Sardegna e diretto in Puglia non sarebbe stato causato da problemi ricollegabili al tumore per il quale è stato operato due anni fa o al ricovero dei giorni scorsi per un’emorragia al Policlinico di Milano. Un sospiro di sollievo, dunque, per i fan, dopo il post su Instagram che annunciava la cancellazione di una serata dell’artista in una discoteca di Gallipoli.

Secondo la madre del cantante, Annamaria Berrinzaghi, che ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5, Fedez si sarebbe infatti sentito male per un’intossicazione alimentare, forse dovuta a dei funghi.

Il rapper, all’arrivo in aeroporto in Puglia, è stato preso in consegna da un’ambulanza e portato al pronto soccorso di Brindisi.

«Aveva dolori addominali e vomito», fa sapere la Asl della città pugliese, ed è stato «sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici». Poi, prosegue la Asl, «alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta».

