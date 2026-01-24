Il mondo del calcio si stringe attorno a Roberto Baggio dopo la perdita della madre, Matilde Reginato, scomparsa nella notte. A dare l’annuncio è stato proprio l’ex numero 10 azzurro, attraverso i suoi social.

«Cara Mamma - le parole del Pallone d’Oro 1993 insieme a una foto che lo ritrae con la genitrice - il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l'Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita».

Baggio è sempre stato molto legato alla famiglia e in queste ore sta ricevendo un'ondata di affetto e vicinanza da parte del mondo del calcio e dei suoi numerosi tifosi sparsi in tutto il mondo.

