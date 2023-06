L’Italia si ferma per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. I funerali sono in programma in Duomo, a Milano, dalle 15.

Il feretro, scortato dai figli dell’ex premier e da Marta Fascina, partirà alle 13.30 da villa San Martino ad Arcore per attraversare le vie del centro di Milano fino in Duomo.

Le esequie verranno officiate dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

La diretta:

Ore 12.50 – Un centinaio di persone in attesa ad Arcore per il trasferimento del feretro

C'è attesa fuori da Villa San Martino, ad Arcore, dove a breve partirà il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi. Un centinaio di persone, tra curiosi e supporter, è posizionato oltre le transenne lungo il viale di ingresso per assistere al momento in cui il mezzo lascerà la residenza.

Ore 12.40 – In Duomo fiori da Belen, Lapo, La Russa e la Rai

Continuano ad arrivare corone di fiori per Silvio Berlusconi in piazza Duomo, come quella recapitata dalla presentatrice tv Belen Rodriguez. Fiori anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, da Lapo Elkann e della moglie Joana Lemos, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal Milan Club Parigi, dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata, dalla famiglia Ghedini, dall'As Roma, dalla Rai e dai residenti di Milano 2.

I fan di Berlusconi in Duomo (foto Ansa)

Ore 12.15 – Il sardo che ha conosciuto il Cavaliere: «Ce ne vorrebbero tanti come lui»

Piazza Duomo inizia a riempirsi di curiosi e sostenitori di Silvio Berlusconi in attesa del funerale in programma alle 15. I più presenti, al momento, sono i tifosi del Milan, molti arrivati da lontano. «Un presidente come lui? Vediamo... – commenta un signore letteralmente ricoperto da bandiere rossonere - io ho iniziato con Rivera ad andare allo stadio, ho vissuto la Serie B. Oggi sono cambiate tante cose». Molti anche i sardi come Alessandro, un fotografo-cameraman della Sardegna che ha lavorato negli anni per il Monza Calcio, conoscendo di persona il Cavaliere: «Ce ne vorrebbero tanti di creativi come lui. Ebbe la bellissima idea di fare le infrastrutture, modernizzare le ferrovie e le città. Ma non l'hanno permesso, sennò avrebbe governato per altri 30 anni. I comunisti sono i peggiori del mondo, altro che Berlusconi».

Ore 12 – La piazza è stata divisa in due

La piazza è stata divisa in due. Prima della recinzione per la stampa, sono stati posizionati due maxischermi, alla sinistra e alla destra del Duomo. Altri due più piccoli, sempre ai lati della piazza, sono posizionati su due furgoncini. «In una parola? Berlusconi è storia», racconta un brianzolo. «Ha incarnato il sogno italiano», aggiunge un bergamasco.

Ore 11.40 – La salma sarà cremata ad Alessandria

La salma di Silvio Berlusconi sarà cremata nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. Dopo i funerali di Stato oggi in Duomo il feretro dovrebbe essere riportato nella cappella di famiglia ad Arcore, dove sono stati celebrati i funerali di mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta e dove ieri è stata celebrata una prima messa. Nella cappella sono conservate le ceneri dei genitori e della sorella di Berlusconi.

Grande commozione nell'attesa del feretro (foto Ansa)

Ore 11.20 – Installati i maxischermi

Si sta già riempiendo piazza Duomo dove sono stati montati i maxischermi che consentiranno ai cittadini di assistere ai funerali. L’ingresso del feretro avverrà dal lato sud del Duomo dopo una sosta di 5-10 minuti sul sagrato. Anche l’ingresso delle autorità è previsto dal lato della chiesa. Sulle panche di destra sarà collocata la famiglia, a sinistra le autorità.

Ore 10.20 – Il carro funebre a Villa San Martino

ll carro funebre è arrivato nella residenza dell'ex premier. La salma era stata trasferita ad Arcore dall'ospedale San Raffaele, dove l'ex premier è morto lunedì scorso.

Ore 9.40 – Una quindicina di corone di fiori sul sagrato

Una quindicina di corone di fiori sono state lasciate sul sagrato davanti al Duomo. Oltre alla corona della premier Giorgia Meloni, sono state deposte anche quelle del gruppo Senato Forza Italia, una di Fratelli d'Italia e una del Partito socialista italiano composta da garofani rossi. Ci sono anche i fiori della senatrice azzurra Licia Ronzulli, del Comune di Roma, della Regione Abruzzo, dell'ambasciata di Israele e del consolato generale del Kuwait. La piazza è divisa a metà dalle transenne. Dietro al corridoio per la stampa si stanno raggruppando moltissimi curiosi, alcuni con la maglia del Milan e del Monza. Tre ragazzi hanno esposto uno striscione con scritto “L'Italia è il Paese che amo”, citazione dal discorso della discesa in campo di Berlusconi del 1994.

