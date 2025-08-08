Un uomo di 40 anni fermato per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due ragazze minorenni.

Secondo quanto accertato dalle indagini, ha seguito le due ragazzine di 15 e 16 anni nell'ascensore mentre rientravano a casa a Sesto San Giovanni, provincia di Milano, e quando queste hanno aperto la porta le ha minacciate con un cacciavite e ha ripetutamente abusato di loro obbligandole anche a bere alcolici.

Successivamente, temendo che potessero rincasare i genitori, si è allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. Le immediate ricerche attivate con l'ausilio di più pattuglie dell'Arma dei carabinieri hanno permesso di rintracciare l’assalitore, che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e di diverse fascette da elettricista.

L'uomo è stato portato in carcere su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Monza.

