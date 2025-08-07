Femminicidio di Foggia: fermato a Roma l’ex della vittima, inseguimento a piediAveva gli abiti sporchi di sangue, la scorsa notte ha accoltellato a morte la ex compagna ed è fuggito nella Capitale
È stato individuato dai carabinieri a Roma con i vestiti sporchi di sangue l'ex compagno della donna uccisa a Foggia. I militari della compagnia Centro, ricevuta dalla Polfer di Termini una nota di ricerca, lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, in piazza della Croce Rossa, non lontano dalla stazione Termini.
Il cittadino marocchino è gravemente indiziato di avere accoltellato a morte la sua ex compagna nella notte a Foggia. Gli indumenti saranno sequestrati per i successivi esami. I Carabinieri lo hanno sottoposto a fermo.
(Unioneonline)