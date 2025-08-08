Un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito oggi a Cicerale, in provincia di Salerno, a seguito di un'esplosione all'interno di una fabbrica di vernici.

L'uomo ha riportato ustioni su circa il 60% del corpo ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale "Ruggi" di Salerno.

Il personale dell'elisoccorso ha provveduto a intubarlo prima di procedere al trasferimento. L'incidente si è verificato nella zona industriale di Cicerale. La violenta esplosione ha colpito l'operaio mentre si trovava in una zona della fabbrica contenente sostanze altamente infiammabili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno attivato l'elisoccorso, e i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le cause dell'esplosione.

Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, che non ha coinvolto altre persone.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata