Alessandro Gassmann interviene su uno dei temi più dibattuti dell’estate e lo fa entrando a gamba tesa sui balneari. Spiagge vuote? «Forse avete esagerato coi prezzi».

L’attore e regista ha pubblicato su Instagram la foto di una spiaggia vuota con gli ombrelloni chiusi, in sottofondo la canzone dei Righeira “L’estate sta finendo”.

Questo il suo post: «Cari amici gestori di stabilimenti balneari. Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po' esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?».

Dai balneari «lacrime di coccodrillo», incalza il Codacons, che parla di tariffe aumentate del 32,7% dal 2019 ad oggi citando dati Istat. Rincari che rendono la giornata al mare «un salasso per le famiglie, al punto che molte, come dimostrano i dati dei balneari, rinunciano del tutto alle spiagge a pagamento».

