Lazio, tamponamento sull' A1: 3 feriti graviIl tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza
Tre persone sono rimaste ferite in maniera grave ed una di loro è stata trasferita in elicottero all'ospedale Umberto I di Roma, per il violento tamponamento tra due veicoli avvenuto questa mattina al chilometro 680 dell'autostrada A1, ad un chilometro dal casello di San Vittore del Lazio sulla carreggiata Sud.
Lo scontro è stato molto violento ed ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cassino per liberare dalle lamiere i tre feriti.
Due di loro sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, mentre il terzo, in condizioni più critiche, è stato elitrasportato A Roma.
Per consentire le operazioni di atterraggio dell'eliambulanza del 118, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso, con ripercussioni contenute per il traffico grazie all'orario mattutino.
Sul posto, insieme al personale sanitario di Cassino, è intervenuta la polizia stradale del locale distaccamento, che ha effettuato i rilievi ed avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente.
