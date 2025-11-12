Lutto cittadino questa mattina a San Severo, in provincia di Foggia, in concomitanza con i funerali di Sebastiano Marrone, il carabiniere di origine sarda morto il 10 novembre scorso, all’età di 23 anni, in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 109 Lucera-San Severo.

Alla celebrazione religiosa, che si è svolta presso la Cattedrale della città pugliese, erano presenti in tanti: tra questi i familiari e i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose della città.

Il feretro, avvolto nel tricolore, è stato portato a spalla in chiesa dai carabinieri. Sul feretro è stato appoggiato il cappello della divisa.

Giovedì pomeriggio si svolgerà una cerimonia funebre anche a Buddusò, paese natale del giovane militare.

Secondo la ricostruzione della tragedia, Marrone ha perso il controllo dell'auto di servizio che è finita contro il guard-rail. Il militare stava rientrando in caserma a San Severo, dove prestava servizio da oltre un anno.

(Unioneonline)

