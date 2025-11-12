Elia Del Grande, il 50enne che quasi due settimane fa si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia e sul quale pende una condanna a 30 anni per l'omicidio dei genitori e del fratello, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Comune di Cadrezzate, in provincia di Varese.

I carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano, lo hanno individuato e arrestato in una casa proprio nel paese dove era cresciuto e dove nel 1998 ha ucciso a fucilate il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico.

Non si sa dove sia stato in questi giorni, si attendono le dichiarazioni che farà ai carabinieri che lo hanno portato in caserma. Del Grande era ricercato anche in Sardegna: oltre alla compagna olbiese, ha diverse conoscenze in Gallura dove ha vissuto per qualche tempo.

Nel 2023 si era rivolto al Tribunale di Sorveglianza di Sassari (era in detenzione domiciliare nella sua casa di Telti) denunciando un percorso di 25 anni nelle carceri italiane caratterizzato da lunghi periodi trascorsi in condizioni «degradanti e inumane». Le stesse che ha lui stesso evocato in una lettera inviata a Varese News da una località segreta dopo la fuga.

«Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a ri-socializzare e reinserire con il lavoro», scriveva, ma che «in realtà sono recipiente di coloro che hanno problemi psichiatrici e che non hanno posto nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza».

«Non è un’evasione», continuava, «ma solo un semplice allontanamento». «Pago ancora fortemente lo scotto del mio nome e di ciò che ho commesso – la conclusione - Mi ritengo amareggiato perché vorrà dire che qualsiasi pena uno possa pagare in questo Paese, comunque tu rimarrai sempre la persona responsabile del gesto commesso».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata