Tragedia sulle strade del Foggiano. Un giovane carabiniere, Sebastiano Marrone, appena 23 anni, di Buddusò, ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava in caserma con l’auto di servizio.

L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 109, la strada che collega Lucera a San Severo. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura di servizio condotta dal militare è uscita di carreggiata, finendo violentemente contro un muretto ai bordi della strada. Marrone si trovava da solo a bordo e non avrebbe avuto il tempo di compiere alcuna manovra per evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La polizia stradale e i carabinieri di zona hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico schianto.

Sebastiano Marrone prestava servizio alla compagnia dei carabinieri di San Severo da alcuni mesi, dopo aver lasciato la sua Buddusò per intraprendere la carriera nell’Arma.

La notizia della sua morte ha sconvolto sia la comunità pugliese in cui prestava servizio sia il suo paese natale in Sardegna, dove la famiglia e gli amici hanno appreso con incredulità della tragedia.

Non si sono fatte attendere le parole di cordoglio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in un messaggio pubblicato sui canali ufficiali ha espresso «profonda tristezza per la scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone, un servitore dello Stato morto mentre svolgeva il proprio dovere».

Anche il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha espresso vicinanza alla famiglia e all’Arma: «Una perdita dolorosa che colpisce tutti noi. Ai familiari e ai colleghi del giovane carabiniere va il mio più sentito cordoglio».

Mentre il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «Siamo profondamente colpiti da questa terribile notizia che ha strappato alla vita un nostro giovane concittadino. A nome di tutta Buddusò esprimo la più sincera vicinanza ai genitori e ai familiari di Sebastiano in questo momento di enorme dolore».

