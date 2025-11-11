Delitto di Garlasco, sulla porta della villetta le impronte di Marco Poggi e di un carabiniereL’esame del perito non aggiunge nulla di nuovo alla vecchia ricostruzione
Appartengono a Marco Poggi e a un carabiniere le due impronte digitali leggibili repertate sulla porta d'ingresso della villetta di Garlasco in cui, il 13 agosto 2007, è stata uccisa Chiara Poggi.
Sono della vittima, invece, le sei impronte trovate su una confezione in cellophane di cereali e su un sacchetto della spazzatura.
Questi gli esiti delle analisi effettuate da Giovanni Di Censo, il nuovo perito nominato dalla gip nell'ambito dell'incidente probatorio dell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio.
Al momento tale esame non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle ricostruzioni degli inquirenti di 18 anni fa.
