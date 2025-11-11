È morto a 59 anni Alberto Bertone, fondatore di Acqua Sant’Anna. Ad annunciarne la scomparsa con «immenso dolore» è l’azienda, che in una nota lo saluta come «imprenditore visionario e coraggioso», che con il suo lavoro e la sua visione imprenditoriale ha saputo diventare «un punto di riferimento non solo per il suo settore, ma per l’intero tessuto economico e sociale del Paese».

Bertone aveva fondato la sua azienda nel 1996 in valle Stura e nello stabilimento di Vinadio (Cuneo) ha dato lavoro a oltre 130 dipendenti. Sotto la sua guida Acqua Sant’Anna è diventata un gigante da oltre 350 milioni di euro di fatturato e circa 2 miliardi di bottiglie l’anno.

Cordoglio dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e di tutta la sua Giunta: «Con la sua visione imprenditoriale, il suo coraggio e una capacità innovativa fuori dal comune - si legge in una nota -, Alberto Bertone ha saputo dare vita a un'eccellenza piemontese riconosciuta in tutta Italia, contribuendo a generare sviluppo, lavoro e valore per il territorio». «La sua attenzione per le persone, il forte senso di responsabilità sociale e l'impegno verso il territorio rimangono un esempio importante della realtà imprenditoriale del nostro Piemonte».

Alla famiglia Bertone, ai dipendenti e ai collaboratori di Acqua Sant'Anna, il presidente Cirio e tutta la Giunta regionale rivolgono «le più sentite condoglianze, unendosi al loro dolore per la perdita di un imprenditore che ha segnato la segnato la storia economica e sociale del Piemonte».

