Investe una donna con l’auto e la trascina per 20 metri: inutili i soccorsiLa vittima è un’anziana di 75 anni. Il conducente non si sarebbe accorto di averla agganciata
Tragedia della strada, nella tarda serata di ieri, a Pordenone, dove un'anziana di 75 anni, è deceduta dopo essere stata investita in via Udine, all'altezza di un incrocio, poco distante dal luogo dove risiedeva.
Secondo i rilievi della polizia locale, la donna sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri da una Mercedes Classe A condotta da un uomo, di 32 anni, di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell'impatto e di aver, appunto, agganciato la vittima al proprio veicolo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. L'anziana è stata poi trasportata d'urgenza al Pronto soccorso di Pordenone, dove è stata constatata la morte a causa dei gravi traumi riportati.
La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore per consentire i rilievi tecnici.
