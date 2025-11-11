Attimi di paura in via dei Castani, nel quartiere Centocelle a Roma, dove un minorenne in sella a uno scooter è fuggito all’alt della polizia, investendo un uomo di 65 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane non si sarebbe fermato al controllo degli agenti, proseguendo la corsa fino all’impatto con il pedone. Nell’incidente sono rimasti feriti sia il ragazzo che il 65enne, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

La polizia sta svolgendo accertamenti per chiarire i motivi della fuga del minorenne e verificare la regolarità del mezzo su cui viaggiava.

