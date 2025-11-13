Una scena di inaudita violenza si è consumata ieri sera nel centro di Muggia, in provincia di trieste. Una donna di nazionalità ucraina ha tolto la vita al proprio figlio di nove anni, tagliandogli la gola nella loro abitazione.

La madre, separata dal padre del bambino, era sotto osservazione del tribunale e dei servizi sociali. L’allarme è stato dato dal padre, che risiede fuori regione, dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con la donna.

Quando gli agenti della Squadra mobile sono giunti sul luogo, il bambino era già morto. La vicenda ha scioccato l’intera comunità locale.

(Unioneonline)

