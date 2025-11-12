Tragedia in un asilo nido a Soci, in provincia di Arezzo, dove un bambino di due anni è morto soffocato.

Il dramma si è consumato durante le solite attività, per cause in corso di accertamento. Il piccolo, secondo una prima versione sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c'è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto.

L'allarme è stato dato dal personale della struttura ed è stato subito soccorso ma non è stato possibile salvarlo.

