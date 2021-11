Sua moglie si era vaccinata contro il Covid, lui invece, No Vax convinto, non voleva farlo e non voleva che nemmeno il figlio ricevesse la somministrazione. Per questo è arrivato ad aggredire la moglie, insultandola e minacciandola di non farla uscire più di casa.

All’ennesimo litigio, nell’abitazione della famiglia - nel quartiere Mirafiori di Torino – è intervenuta la Polizia.

Agli agenti della volante la moglie ha raccontato delle continue discussioni a causa dell'avversione del marito al vaccino. Delle offese e degli atteggiamenti minacciosi dell’uomo, pronto addirittura a licenziarsi piuttosto che a vaccinarsi.

L’uomo – che ha anche minacciato di dare fuoco alla casa – è stato così denunciato per maltrattamenti. Disposto anche l’allontamento d’urgenza dall’abitazione.

(Unioneonline/l.f.)

