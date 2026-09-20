«Si vince uniti e la Lega è e sarà più unità che mai». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco del tradizionale raduno del partito a Pontida.

«La Lega non ha padroni e la Lega non è in vendita. È una emozione vedere le bandiere, il Leone di san Marco, il tricolore, le bandiere della mia Lombardia, della Sicilia, della Sardegna del Friuli. Di tutte le nostre regioni che sono il nostro presente e futuro», ha aggiunto Salvini.

«Domani – ha annunciato poi il segretario leghiesta – convocherò il consiglio federale della Lega e proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega e per decidere insieme e marciare compatti».

«Oltre 100 sardi a Pontida al fianco di Matteo Salvini e della Lega. Una delegazione numerosa, composta da militanti, amministratori, dirigenti e sostenitori arrivati da tutta l’Isola, ha partecipato oggi allo storico raduno sul pratone», dice Alberto Di Rubba, commissario regionale della Lega Sardegna.

«La presenza della Sardegna oggi a Pontida – aggiunge il commissario – è un segnale importante del nuovo percorso che abbiamo avviato nell’Isola. In queste settimane abbiamo costruito una nuova squadra, coinvolgendo i territori e mettendo insieme persone che hanno voglia di lavorare e far crescere la Lega. Oggi vediamo entusiasmo, partecipazione e soprattutto una comunità che si sta rimettendo in movimento». «Stiamo lavorando – conclude Di Rubba – per una Lega sempre più presente e radicata, partendo dalle sezioni, dagli amministratori e dai militanti. La grande risposta arrivata dai nostri territori dimostra la voglia di partecipare e contribuire a questo nuovo percorso».

(Unioneonline)

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