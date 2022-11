Perquisizioni nei confronti dei quattro componenti della band musicale “P38-La Gang” sono state eseguite questa mattina dai Carabinieri e dalla Polizia di Torino che hanno agito col supporto degli uffici territoriali di Nuoro, Bologna e Bergamo.

I musicisti (Astore, Yung Stalin, Jimmy Pentothal e DimitriContro i loro nomi d’arte) sono indagati a Torino per istigazione a delinquere in relazione ai testi di alcuni canzoni che facevano riferimento alle Brigate Rosse come “Renault”, l'auto in cui venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio 1978, “Nuove BR”, “Giovane Stalin” e “Ghiaccio Siberia”.

La figlia di Moro, Maria Fida, e il figlio di un carabiniere vittima dalle Brigate Rosse, Bruno D'Alfonso, avevano presentato esposti contro la band.

Sotto sequestro è finito del materiale informatico utile all’economia delle indagini.

La Sardegna rientra nei luoghi delle ispezioni in quanto nel Nuorese risiede uno degli indagati.

(Unioneonline/s.s.)

