Incidente sul lavoro a Carrara: operaio muore schiacciato da lastre di marmoLa vittima è un 44enne. Inutili i soccorsi
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Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara (Massa Carrara).
L'allarme è scattato alle 8.18 per un infortunio avvenuto alla ditta Santucci, in via Provinciale Avenza Massa. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro.
All'arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il lavoratore non c'era più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.
(Unioneonline)