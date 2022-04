Ancora una tragedia sul lavoro, la seconda in poche ore dopo quella avvenuta a Roma, alla Farnesina. Questa volta l’incidente è avvenuto a Gorgonzola, nel Milanese, nell’azienda elettromeccanica Bonato, dove è morto un operaio di 58 anni.

Da una prima ricostruzione l’uomo è rimasto intrappolato in un tornio industriale, per cause in via di accertamento da parte dei tecnici di Ats. I colleghi hanno dato subito l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori. Per il 58enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata