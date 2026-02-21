In aumento le truffe nel settore dell’autonoleggioL’allarme dell’associazione Aniasa: organizzazioni criminali in attività, la frode inizia online
Aumentano le truffe sul noleggio auto, soprattutto se il contratto viene stipulato online. A lanciare l’allarme è l’Aniasa (Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital) che mette in guardia i consumatori sul crescente numero di raggiri nel settore.
Secondo quanto rilevato dall’associazione, si sta registrando un aumento delle frodi messe in atto da organizzazioni criminali che si spacciano per società di noleggio auto o per agenzie intermediarie di servizi di autonoleggio, che incassano pagamenti per servizi inesistenti.
Il raggiro inizia, come per altri settori dei servizi, online. Gli utenti che cercano soluzioni di noleggio auto a breve termine tramite motori di ricerca vengono indirizzati verso annunci sponsorizzati fraudolenti, costruiti utilizzando parole chiave molto simili a quelle dei marchi ufficiali del settore.
Dopo un primo contatto telefonico, la conversazione viene spostata su WhatsApp, dove falsi operatori inviano preventivi e richiedono il pagamento anticipato dell’intero noleggio, spesso accompagnato da un deposito cauzionale. I versamenti vengono richiesti tramite bonifico bancario – il più delle volte da eseguirsi in forma istantanea –, in massima parte a favore di persone fisiche. Altre volte i clienti vengono invitati a effettuare pagamenti presso punti “Tabacchi” attraverso l’invio di “Codici QR”.
La truffa emerge solo in un secondo momento: il cliente non riceve più risposte oppure si presenta nella sede della società di noleggio, scoprendo che non esiste alcuna prenotazione a suo nome.
(Unioneonline/E.Fr.)