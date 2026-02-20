«Non preparate le omelie usando l’intelligenza artificiale». Lo ha detto il Papa, scherzando ma non troppo, nell’incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani.

L’IA torna dunque al centro delle preoccupazioni di Leone XIV, che ha messo in guardia i sacerdoti affinché facciano un uso corretto delle nuove tecnologie e non ne restino vittime.

«Resistete e non usate per le omelie l’intelligenza artificiale. Come tutti i muscoli del corpo, anche il cervello se non lo muoviamo, non lo utilizziamo, muore. Ha bisogno di essere utilizzato», queste le sue parole secondo quanto riferito da persone presenti all’incontro. Leone XIV ha inoltre sottolineato che «la gente vuole vedere la tua fede, la tua esperienza di aver amato Gesù Cristo e il suo Vangelo, e l’intelligenza artificiale mai arriverà a condividere la fede».

Infine, il Pontefice ha ammonito i preti influencer: quelli che «su TikTok dicono di avere tanti like e tanti followers, ma se non stai trasmettendo il messaggio di Gesù Cristo forse ci stiamo sbagliando».

