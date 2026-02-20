Ripulisce il terreno vicino ai binari, ma ha le cuffie e non sente il treno: 17enne travolto e uccisoStava lavorando in campagna, il violento impatto non gli ha lasciato scampo
Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola.
L’incidente è avvenuto stamattina. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L'impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore.
Il diciassettenne viveva a Campobello di Mazara insieme ai genitori: quando è stato investito dal treno era al lavoro in campagna, nella contrada San Nicola, e stava ripulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari.
(Unioneonline)