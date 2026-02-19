Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.

Il passo indietro di Petrecca - si apprende da fonti Rai - è arrivato dopo che il giornalista è finito al centro delle polemiche per gli errori e le gaffe nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo essersi lasciato scappare informazioni sul video dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sul piede di guerra anche la redazione di Rai Sport, che si è detta pronta alla sciopero alla fine dei Giochi. A sostegno della protesta, era stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei Tg e dei Gr.

Petrecca era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per le spese "pazze" della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa dopo una riunione con il capo del personale, a suon di assunzioni, promozioni, gratifiche e consulenze esterne.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata