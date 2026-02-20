Entra nel caveau della banca e rimane bloccato: lo salvano i vigili del fuoco, arrestatoL’uomo, un bengalese di 24 anni, è riuscito a uscire grazie all’intervento dei pompieri
L’episodio è successo a Milano dove, nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, un uomo di 24 anni è rimasto bloccato nella filiale di UniCredit di Viale Certosa. L’individuo, di origine bengalese, era riuscito a introdursi all’interno del caveau della banca, salvo poi rimanere bloccato per le successive 9 ore, prima di essere liberato dall’intervento dei vigili del fuoco.
A lanciare l’allarme era stato il personale di vigilanza privata che, tramite il sistema di videosorveglianza, aveva rilevato la presenza di un individuo impegnato nel tentativo di forzare le cassette di sicurezza.
Secondo le prime verifiche, l’uomo sarebbe entrato nell'istituto di credito durante l'orario di apertura, riuscendo poi a raggiungere i locali del caveau. Una volta liberato, il ladro è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l’accusa di tentato furto aggravato.
(Unioneonline/ n.s.)