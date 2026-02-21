«Evitiamo l’equipaggio di Israele»: la gaffe del fuori onda nella telecronaca a Milano CortinaIl responsabile ad interim di Rai Sport Lollobrigida si scusa: «Espressione inaccettabile. Avviate verifiche interne»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gaffe durante la telecronaca della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina.
In apertura della diretta su Rai 2, una voce fuori onda ha detto «evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano».
Immediate le scuse del responsabile ad interim Rai Sport, Marco Lollobrigida, che in una nota parla di «espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport».
«A nome della direzione», aggiunge, «esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere».
(Unioneonline)