Gaffe durante la telecronaca della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina.

In apertura della diretta su Rai 2, una voce fuori onda ha detto «evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano».

Immediate le scuse del responsabile ad interim Rai Sport, Marco Lollobrigida, che in una nota parla di «espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport».

«A nome della direzione», aggiunge, «esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere». 

