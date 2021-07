Si sono assembrati sotto casa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, urlando e manifestando contro i vaccini.

"Da non credere - il commento del primo cittadino -. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale come ha detto anche il presidente Mattarella".

Se "volevano intimidirmi hanno avuto l'effetto contrario", ha aggiunto: “Il Green Pass è uno strumento utile per incentivare la vaccinazione, per garantire la sicurezza sanitaria e anche la ripresa economica, perché noi non vogliamo più richiudere, vogliamo andare avanti con la stagione turistica, con la crescita nel Paese e nella nostra città".

I manifestanti, insiste il sindaco di Pesaro, "non sanno che cosa sia la libertà. La libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella degli altri, ieri sera hanno dimostrato qual è la loro idea di libertà".

Tanti i messaggi di sostegno dei pesaresi, ma anche quelli bipartisan dei politici.

