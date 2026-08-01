Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura vissuta ieri sera da sei giovani scout, sorpresi dal buio e disorientati nei boschi di Fontanaluccia, nel comune di Frassinoro in provincia di Modena. Tutti i ragazzi sono stati individuati, messi in salvo e stanno bene.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, partite tempestivamente dai distaccamenti di Frassinoro e dalla sede di Pievepelago.

Data la complessità della zona boschiva e l'urgenza di rintracciare il gruppo prima della notte, la centrale operativa ha disposto anche l'intervento dell'elicottero del reparto volo di Bologna, fondamentale per sorvolare l'area dall'alto e accelerare le ricerche. Individuati dall'alto in una fitta zona boschiva di Fontanaluccia, i sei scout sono stati recuperati dagli operatori tramite l'uso del verricello di bordo, data l'impossibilità di atterrare tra gli alberi.

Una volta messi in sicurezza, sono stati trasferiti a bordo del velivolo in un vicino campo da calcio, individuato come punto di raccolta per le operazioni di emergenza. Qui il personale sanitario del 118 ha effettuato tutti i controlli medici di rito. Per fortuna, nessuno dei sei scout ha riportato ferite o conseguenze negative per la salute. Hanno fatto tutti ritorno a casa sani e salvi.

(Unioneonline)

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