Fase decisiva nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007.

Oggi incontro a Milano tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale Francesca Nanni, per fare il punto prima dell’annuncio di chiusura delle indagini, che vedono indagato Andrea Sempio.

Da quanto filtra, i magistrati inquirenti sarebbero pronti a scoprire le loro carte, ovvero gli indizi e le prove che secondo loro porterebbero a scrivere una nuova ricostruzione del delitto, per il quale come è noto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara.

Secondo gli inquirenti che per un anno e mezzo hanno lavorato per istruire la nuova inchiesta, il presunto responsabile non sarebbe Stasi, bensì l’amico del fratello della vittima, che all’epoca aveva 19 anni.

(Unioneonline)

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