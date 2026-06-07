Già risolto il giallo della lapide di Gigi Proietti scomparsa: è stata rimossa su indicazione della famigliaLa denuncia dell'Ama ma la lastra di marmo è stata prelevata temporaneamente per incidere anche il nome della compagna dell’attore, Sagitta Alter
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La lapide di Gigi Proietti al Cimitero Monumentale del Verano a Roma è stata prelevata dall'agenzia funebre per inserire il nome della compagna dell'attore, Sagitta Alter, scomparsa lo scorso 21 aprile.
A precisarlo è la famiglia Proietti, che spiega dunque che non si tratta di un furto, ma di una normale procedura visto che Alter, il grande amore del mattatore, è sepolta nello stesso luogo.
Era stata Ama, l'azienda municipale che gestisce il verde e i servizi cimiteriali della Capitale, in una nota a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti attivandosi con le forze dell'ordine e fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.
Ma l’allarme è durato poche ore: la lapide dello straordinario attore morto il 2 novembre 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno, verrà presto rimessa al suo posto.
(Unioneonline)