La lapide di Gigi Proietti al Cimitero Monumentale del Verano a Roma è stata prelevata dall'agenzia funebre per inserire il nome della compagna dell'attore, Sagitta Alter, scomparsa lo scorso 21 aprile.

A precisarlo è la famiglia Proietti, che spiega dunque che non si tratta di un furto, ma di una normale procedura visto che Alter, il grande amore del mattatore, è sepolta nello stesso luogo.

Era stata Ama, l'azienda municipale che gestisce il verde e i servizi cimiteriali della Capitale, in una nota a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti attivandosi con le forze dell'ordine e fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

Ma l’allarme è durato poche ore: la lapide dello straordinario attore morto il 2 novembre 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno, verrà presto rimessa al suo posto.

(Unioneonline)

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