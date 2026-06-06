Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo una strada provinciale a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto è morto un ragazzo di 19 anni, Giovanni Zaccaria Abden, originario e residente a Pontedera, nel Pisano. Inutili i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118.

Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anche lui originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma.

Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale.

(Unioneonline)

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