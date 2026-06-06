Tragedia stamattina all’alba a Porto Sant'Elpidio (Fermo), dove una palazzina è crollata in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas: secondo le prime informazioni una persona sarebbe morta mentre altre due sono state soccorse e trasportate all'ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all'ospedale di Torrette di Ancona.

Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate la segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline)

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