Boato all’alba, crolla una palazzina: un morto e due feritiA Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie. L’esplosione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia stamattina all’alba a Porto Sant'Elpidio (Fermo), dove una palazzina è crollata in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas: secondo le prime informazioni una persona sarebbe morta mentre altre due sono state soccorse e trasportate all'ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all'ospedale di Torrette di Ancona.
Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate la segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline)