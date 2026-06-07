Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese.

Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

(Unioneonline)

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