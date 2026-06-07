L’affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 23 si attesta al 39,79%, in calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno quando era al 46,56%. Lo si evince dal sito Eligendo sul totale delle 1.212 sezioni scrutinate.

Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che interessano i comuni di 12 regioni, tra cui 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, chiamati a scegliere i nuovi sindaci.

Se a livello nazionale i ballottaggi fanno registrare un’affluenza in calo, con alle 23 una partecipazione del 39,79%, quasi sette punti in meno rispetto alla precedente tornata, la Sardegna va in controtendenza. Nell’Isola, dove oggi si è votato per il primo turno delle amministrative in 148 Comuni, la prima giornata elettorale si è chiusa con un’affluenza del 46,45%, in aumento rispetto al 44,20% registrato nelle precedenti elezioni.

(Unioneonline)

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