Era in viaggio verso l'ospedale Garibaldi di Catania con la famiglia ma durante il tragitto le contrazioni sono aumentate. Quindi la sosta obbligata lungo la strada statale 121 e l'immediata chiamata al 118. L'equipaggio da Paternò è arrivato mentre il parto era in corso: ad assistere la donna sono stati il medico Massimiliano La Spina, l'infermiere Benedetto Conigliello e l'autista soccorritore Patrizia Salvà. Prezioso l'aiuto di due cittadini che si trovavano vicino al rifornimento Pappalardo dove la donna stava per mettere alla luce la bambina, non hanno esitato a fermarsi per offrire supporto alla famiglia in attesa dei soccorsi.

Pochi istanti dopo è arrivata la notizia più bella: la bambina è nata in buone condizioni di salute. Un momento di grande emozione per tutti i presenti, reso ancora più speciale dal lieto fine.

Dopo le prime cure, mamma e neonata sono state trasportate all'ospedale Garibaldi, dove entrambe sono state affidate alle cure del personale sanitario per i controlli di routine.

(Unioneonline)

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