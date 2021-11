La cena per festeggiare il pensionamento di un ormai ex collega si è trasformata in un cluster di Covid-19.

Dopo avervi partecipato, dodici agenti della Polizia locale di Milano hanno avvertito i sintomi del coronavirus: quindi il tampone, positivo.

Come riporta “Il Giorno”, gli agenti erano tutti vaccinati. Ora non sono in condizioni gravi, ma si trovano in isolamento mentre i loro uffici e i mezzi a loro disposizione sono stati sanificati.

Il sindacato Sulpm ha inviato una lettera al comandante della Polizia locale, Marco Ciacci, esprimendo preoccupazione e chiedendo un controllo "costante e continuo".

“L’aumento dei contagi – ha scritto il segretario del Sulpm Daniele Vincini – fa emergere quanto già richiesto in precedenza nei tavoli sindacali da questa organizzazione sindacale, cioè la necessità di sottoporre tutti gli operatori di polizia locale a uno screening costante e continuo”. Secondo il sindacato, il Green pass “sta producendo l’effetto contrario rispetto a quello voluto dal legislatore, ovvero trasmettere un senso di sicurezza tra i vaccinati, che può provocare un effetto boomerang dato dall’errata convinzione di essere immuni al virus, anziché essere veramente un elemento di garanzia e di sicurezza”.

