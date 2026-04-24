È stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago.

L'uomo le ha sparato ieri sera quattro colpi con la sua pistola di ordinanza all'interno della loro abitazione in via Salvemini a Foggia Dopo si è costituito nella caserma dai carabinieri confessando il delitto.

Quando i militari dell'arma sono giunti sul posto, per la donna non c'era più nulla da fare. L'arma è stata ritrovata nell'abitazione della coppia. L'omicidio è avvenuto, a quanto si apprende, al termine di un violento litigio avvertito dagli stessi vicini di casa.

Non risultano pregresse denunce della donna per possibili maltrattamenti o situazioni di violenza all'interno delle mura domestiche, né procedure di codice rosso attivate. La coppia ha due figli di più di 20 anni, che al momento del delitto non erano in casa.

La vittima ha come immagine di profilo su Facebook le scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

(Unioneonline)

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