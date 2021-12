Non ce l’ha fatta la madre della 45enne no-vax incinta, anche lei contagiata dal Covid e ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona.

La vittima aveva 68 anni ed era ricoverata in Terapia intensiva all'ospedale di Cattinara a Trieste da circa venti giorni.

Nel reparto Pneumo Covid dell'ospedale giuliano era stato trattato per lo stesso motivo anche suo marito. L'intera famiglia, triestina, aveva rifiutato di farsi vaccinare.

Le condizioni della figlia erano peggiorate velocemente attorno al 20 novembre. Preventivamente era stata quindi trasferita a Verona dove si trova tuttora in condizioni gravi per una polmonite. Anche il bambino che porta in grembo rischia “gravi ripercussioni cerebrali”.

