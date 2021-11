Un’intera famiglia no vax di Trieste, risultata positiva al Covid, è ricoverata in ospedale.

Gravissime le condizioni di una insegnante di 45 anni, incinta e in pericolo di vita. Si trova nel reparto di Terapia intensive dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stata trasferita dall’ospedale di Cattinara in cui era stata trasportata la scorsa settimana in codice rosso.

Molto probabilmente è lei all’orgine del focolaio. Come il resto della famiglia non si era sottoposta al vaccino.

Ricoverati anche il marito di 38 e la madre di 68 anni. Le condizioni della 68enne si sono aggravate e anche lei ora è finita in Terapia intensiva.

Circa una settimana fa la 45enne, che è tra il quinto e il sesto mese di gravidanza, è finita in ospedale per una grave polmonite, aveva sottovalutato l’infezione nei primi giorni. Risponde sempre meno alle cure, spiegano i medici, e negli ultimi giorni le sono state riscontrate un’infezione e un’insufficienza renale. Extrema ratio è sottoporla all’Ecmo, di qui il trasferimento a Verona.

Rischia “gravi ripercussioni cerebrali” anche il feto per via della mancanza di ossigenazione. Sarebbe prematuro secondo i sanitari procedere in questo momento con un cesareo. La donna ha un’altra figlia, quest’anno l’ha iscritta a scuola in Slovenia.

Non è stato contagiato invece il padre della 45enne che, contattato dai cronisti, ha detto solo di “essere distrutto” e di “voler essere lasciato in pace”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata